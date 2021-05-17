Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
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Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu

Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Karaman'da bir kişi, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu.

Karaman'da bir kişi, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu. 2 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.N (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N, temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi S.L'yi (25) bacağından vurdu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.N. Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan S.L'nin tüfekten çıkan saçmaların atardamarına gelmesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Dağlı/ İHA)

Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Eşini kazayla bacağından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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