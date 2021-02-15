Son dakika... Eşini baltayla öldüren sanık duruşma da susunca rapor istendi
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Son dakika... Eşini baltayla öldüren sanık duruşma da susunca rapor istendi

15.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:53
Son dakika... Eşini baltayla öldüren sanık duruşma da susunca rapor istendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde eşi Hayriye Zorlu'yu (73) başına vurduğu baltayla öldüren ve olaydan sonra "Kendisine 'akşam seni öldüreceğim' dedim.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde eşi Hayriye Zorlu'yu (73) başına vurduğu baltayla öldüren ve olaydan sonra "Kendisine 'akşam seni öldüreceğim' dedim. Elime aldığım baltanın ters tarafıyla başına vurup öldürdüm" diye ifade veren İsmail Zorlu (72), duruşmada hakimin sorularına cevap vermeyince akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneden rapor istendi.

Olay, geçen yıl 13 Kasım7da Kemalpaşa ilçesi Yeni Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Zorlu ile eşi Hayriye Zorlu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Zorlu odunluktan aldığı baltayla eşinin başına vurdu. Daha sonra sokağa çıkan ve "İşini bitirdim" diye bağırması üzerine eve giren çevredekiler yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hayriye Zorlu'nun öldüğü belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İsmail Zorlu, ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorlu tutuklandı. Zorlu hakkında, 'Eşi kasten planlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.'JANDARMADA İTİRAF ETTİ. MAHKEMEDE SUSTU'İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık İsmail Zorlu SEGBİS ile katılırken, sanığın çocukları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Olaydan sonra verdiği ifadesinde, "Kendisine 'akşam seni öldüreceğim' dedim. Bunu zaten sürekli söylüyordum. Olay günü de 'Kaç buradan seni öldüreceğim' dedim. Kaçmaya çalıştı. Elime aldığım baltanın ters tarafıyla başına vurup öldürdüm. Baltanın keskin tarafıyla vurduğumu hatırlamıyorum. Eşimi öldürmeyi planlıyordum ve öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden sanık mahkeme başkanının sorularına cevap vermedi.Sanığa SEGBİS yerine mahkeme salonunda savunmasını yapmak isteyip, istemediği de soruldu. Ancak yine cevap vermedi. Çocukları ise annelerini öldüren babalarından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mahkeme de kendisine yöneltilen sorular karşısında tepki vermeyen sanık hakkında akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet CANDAN

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