Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu

08.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:20
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu

ESENYURT'ta, Suriyeli baba Abdulkerim S.'nin evde yalnız bıraktığı 3 çocuğu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

ESENYURT'ta, Suriyeli baba Abdulkerim S.'nin evde yalnız bıraktığı 3 çocuğu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. 

Pınar Mahallesi 1267. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı. Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı. Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi. Çocuklar bir süre sonra polislerin geldiğini görünce korkarak ağlamaya başladı. Polisler bunun üzerine evin önünden uzaklaşarak, çocukların ailesine ulaşmak için çaba harcamaya başladı. Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşınca eve gelmesini istedi. Gelen baba Suriyeli Abdukerim S., evde çocukları için yemek ve bebek bezi kalmadığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı. Abdukerim S., "Anneleri çocukları bırakıp gitti. Evdeki çocuklar için ekmek lazım, bez lazım. Kapıyı kilitledim, para bulmaya gittim. Polisler aradı, gelmemi istedi." dedi.

 


- İstanbul
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Vladimir Putin Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Ajda Pekkan Caner Cindoruk Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Can Bartu Arda Turan Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Milli Bursa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 10:20:36. #1.15#
title