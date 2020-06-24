Son dakika! Esenyurt'ta hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokakta dün çekilen yeni görüntüler
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Son dakika! Esenyurt'ta hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokakta dün çekilen yeni görüntüler

Gelen son dakika haberine göre ESENYURT'ta sel sırasında hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokaktan dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktıEsenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı.

24.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:54

ESENYURT'ta sel sırasında hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokaktan dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde mucizeye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.  Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü. 

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIMucize kurtuluşun yaşandığı sokakta dün çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Göl dönen sokakta çok sayıda kişinin panik içinde yardım istediği görülüyor. Bir kadın da evinden kurtarılarak hastaneye götürülüyor


Son dakika! Esenyurt'ta hortumlu kurtarmanın yaşandığı sokakta dün çekilen yeni görüntüler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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