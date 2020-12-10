Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
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Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı

10.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:54

İstanbul Esenyurt'ta kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343. Sokak'ta meydana gelen olayda, Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Bayramoğlu'nu uyardı. Bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken, başka bir genç adama yumruk attı. Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü.

Son dakika... Esenyurt'ta çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı

BİNA İÇİNDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.'Yİ bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika... Esenyurt'ta çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Mithat B.'nin, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.

Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ

Haber Yorumları (10)
123: Çocukta terbiye sıfır.
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ATLANTİS: Böyle olaylar gerçekten Tasvip etmiyoruz Tamam çocukları da severiz adam size uyarım çekin gidin maalesef Mahalle arasındaki bu çocuklar aşırı derecede şımarıklık yapıyorum bizim dizilerde çalıyor kapılara da vurup kaçanlar var Yani insana bıkkınlık getiriyor bu her Mahalle arasındaki sokaklarda var
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ADSIZ: çok haklı bir sebep nasıl gürültü yapıyorlardır. bağrış çağrış küfürler.
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