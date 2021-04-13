Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada
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Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada Annesinin yanından yola fırladı, otomobil çarptı Esenler'de annesinin yanından bir anda yola fırlayan minik çocuğa araba çarptı.

Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Annesinin yanından yola fırladı, otomobil çarptı

İSTANBUL - Esenler'de annesinin yanından bir anda yola fırlayan minik çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza dün öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte yol kenarında yürüyen çocuk, bir anda yola fırlayarak karşıya geçmek istedi.

Caddede seyir halindeki motosikleti beklemeden koşarak karşı kaldırıma ulaşmaya çalışan çocuk, bu diğer yönden gelen bir otomobilin önüne atladı. Normal hızında seyir halinde otomobil fren yapsa da durmayarak çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yola fırlarken çocuğun annesi ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü yere düşen çocuğun yardımına koştu. Çevrede bulunan vatandaşların ve şoförün "hastaneye götürelim" teklifini kabul etmeyen anne, çocuğunu da alarak yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Şoförün hatası yoktu

Kazanın görgü şahidi Erol Şahin şoförün bir hatasının olmadığını belirterek "Çocuk annesiyle birlikte yürüyordu. Birden fırladı. Şoförün suçu yoktu kazada. Aldık hemen hastaneye götürmek istedik çocuğu ama annesi istemedi. Ben kendim götürürüm doktora dedi. Hata tamamen çocuktaydı. Çocuk ayağa kalkıp toparladı. Kalktı yürüyerek eve gitti" diye konuştu.

Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada
Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada
Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada
Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada
Esenler'de yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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