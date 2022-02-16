Son dakika! Eş ve kayınpeder cinayeti şüphelisi: Öldürmek istesem gece evlerini basardım

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te Onur Acar'ın (32), boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) adliye önünde pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Acar, "Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim. Öldürmek istesem gece evlerini basar öldürürdüm" dedi.

Kentte, 16 Kasım 2020'de meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Onur Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.