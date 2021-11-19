Son dakika! Erzurum Valisi Memiş, depremde birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını bildirdi

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremde, can kaybının yaşanmadığını, birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.

AA / Yunus Okur - Son Dakika Haberleri

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