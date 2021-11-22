Son Dakika! Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu. Saat 11.31'de meydana gelen deprem, yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

"AFAD MÜDÜRÜ KÖYLÜLERİN EVLERİNİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ"

DHA muhabiri Salih Tekin, CNN TÜRK'te deprem hakkında şu bilgileri verdi: "Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü de Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte."

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, birkaç gün önce ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

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