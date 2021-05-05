Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö yönetimindeki 58 KC 529 plakalı Renault 12 marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan A.Ö ve C.Ö yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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