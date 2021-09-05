Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yakup Bakar - Haberler | Güncel

Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Erzincan'da saman yığınının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde ikamet eden Neriman Yılmaz (56), sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde bulunan ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.

Ahırın içinde bulunan samanlığın kapısını açan kadının üzerine saman yığını düştü.

Bu esnada Emirhan Yılmaz (15), evde olmadığını fark ederek gittiği ahırda annesini aradı. Annesinin saman yığınının altında kalmış olabileceğini düşünen Yılmaz, aile fertlerinden yardım istedi.

Ağır yaralı olarak yığının altından çıkartılan 6 çocuk annesi Neriman Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri samanlıkta inceleme yaptı, kadının yakınları hastanenin bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti
Saman yığınının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Bakar

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