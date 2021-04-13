Son dakika: ERÜ'nün tıp literatürüne kazandırdığı cerrahi yöntemler böbrek ve prostat hastalarına umut olacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş'ın geliştirdiği ve tıp literatürüne giren cerrahi yöntemler hem böbrek ve prostat hastalarına umut oluyor hem de yüksek maliyetli tedavilerin her yerde yapılmasına imkan sağlıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş'ın geliştirdiği ve tıp literatürüne giren cerrahi yöntemler hem böbrek ve prostat hastalarına umut oluyor hem de yüksek maliyetli tedavilerin her yerde yapılmasına imkan sağlıyor.

Demirtaş, AA muhabirine, böbrek rahatsızlığı olanlar, prostat kanserli ve prostat büyümesi görülen hastalar için geliştirdiği teknik çalışmaların 14. Ulusal Endoüroloji Kongresi'nde, video bildiri olarak sunulup tıp literatürüne girdiğini belirtti.

Tıkalı böbrek hastalarında sintigrafi denilen böbrek tetkikinde böbrek fonksiyonunun yüzde 10'un altında olduğu belirlenince böbreklerin alındığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bunun böyle olmadığını gösterdik. Bu bizim bulduğumuz bir sonuç tam olarak nedenini açıklayamıyoruz ama tıkalı böbreklerde bizim iki aşamalı yöntemimiz uygulandığında önce bu böbreklere nefrostomi denen bir tel koyuyoruz. Böbrek çalışırsa tedavi edici ameliyatlarımızı yapıp düzeltiyoruz. Hastaların yüzde 50'sinin bu tedaviden fayda gördüğünü ispatladık, pilot çalışmamız da yayınlandı. Uzun dönem sonuçlarını takip için devam ediyoruz. Henüz yayınlanmadı ama biz uzun dönemde de bu tedavinin etkili olduğunu gösterdik. Bu anlamda tıkalı böbreği olan, böbreği az çalışan ve tıkalı olan hastalarda bu tedavi yöntemi bir umut olabilecek."

Geliştirilen bu tedavinin Japonya'da da bir hastaya uygulandığını anlatan Demirtaş, "Japonya'dan bir çalışma geldi bizi referans göstererek. Böbrek kapasitesi düşük, az çalışan böbreklere bizim iki aşamalı tedavi yöntemini uyguladıklarında böbreğin kurtulduğunu rapor ettiler. Dünyanın öteki ucundaki bir hastaya dokunmak gurur verici." diye konuştu.

Demirtaş, prostat kanseri olan hastalara yönelik de "Demirtaş-Erciyes Laparoskopik Radikal Prostatektomi (DE-LAP) Ameliyatı Tekniği"ni geliştirdiğini bildirdi.

Üniversitede robot olmadığı için robotik cerrahiye yakın sonuçların nasıl elde edilebileceğini araştırdıklarını aktaran Demirtaş, "Klasik laparoskopik yöntemiyle robotta uygulanan teknikleri birleştirip, robotik cerrahiye eş değer sonuçlar elde ettik. Robotik cerrahinin teknolojiden kaynaklı yüksek maliyetini herhangi bir ilçe hastanesinde uygulanabilecek boyuta indirdik. Ayrıca Türk Üroloji Derneği eğitim politikaları doğrultusunda düzenlediğimiz kurslarla bunları meslektaşlarımıza öğretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp literatürüne kazandırdığı üçüncü yöntemi de anlatan Demirtaş, bu tekniği de iyi huylu prostat büyümesinde kullandıklarını dile getirdi.

İyi huylu prostat büyümesinde "HoLEP" yönteminin kullanıldığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan yüksek teknoloji gerektiren ameliyat, özellikle Anadolu şehirlerinde başlangıç seviyesindeki hekimlerimiz için zorluk teşkil eden bir teknik. Bu tekniği hekim arkadaşlarımız için uygulanabilir, basit ve sistematik bir şekilde sıraladığımız aşamalarla kolaylaştırdık. Bizim tariflediğimiz teknik aslında bir HoLEP tekniği. Ancak günümüzde HoLEP tekniği holmium lazerle yapılan bir teknik. O yüzden her yerde bulunmuyor. Bizim tariflediğimiz teknikle herhangi bir enerji kaynağıyla bu iyi huylu prostat ameliyatlarında enükleasyon yöntemlerinin uygulanabileceğini gösterdik. Bu yöntemi, geçtiğimiz hafta Ulusal Endoüroloji Kongresi'nde yayınlayarak literatüre kazandırdık. Aynı kongrede DE-LAP da üçüncülük ödülü aldı. Erciyes Üniversitesi olarak milletimize, ülkemize faydalı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Prof. Dr. Demirtaş, bu tedavi yöntemlerinin tamamını, kendisine 2012 yılında böbreğini bağışlayan ağabeyi Hamit Demirtaş'a ithaf ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin