Son Dakika! Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti

Son dakika! Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alırken bu durum ülkede deprem etkisi yarattı. Daha önce Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan görevinden istifa ettiğini duyururken, son olarak Savunma Bakanı David Tonayan da görevinden istifa etti.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde son buldu. Şuşa'nın da kaybedilmesiyle birlikte yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle anlaşarak bölgeden çıkacaklarının garantisini verdi.

İSTİFASI İSTENEN PAŞİNYAN GÖREVİNİ BIRAKMADI

Yapılan anlaşma Ermenistan'da deprem etkisi yaratırken, muhalefet bloğu vatandaşları organize ederek protesto gösterileri başlattı. Gösteriler kapsamında Paşinyan'ın istifası istenirken, başbakan görevinin başında olduğunu vurguladı ve anlaşmayı imzalamasaydı binlerce Ermeni askerinin öleceğini söyledi.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bu gelişmelerin ardından ise Savunma Bakanlığı'nda istifa haberleri art arda geldi. İlk olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan yaptığı açıklama ile bilgilendirme alanındaki görevini bırakmıştı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN EN ÜST İSMİ GÖREVİNİ BIRAKTI

Bu gelişmenin ardından bir istifa da Bakanlığı en üstü kademesinden geldi. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonayan görevinden istifa ettiğini duyurdu.