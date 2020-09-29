Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama
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Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama

29.09.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:46

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasını yalanladı. Altun, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil" dedi.

Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü. Uçağın pilotu öldü" iddiasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" denildi.

"TÜRKİYE ERMENİ UÇAĞINI VURMADI"

İddiaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaparak haberi yalanladı. Altun, "Türk F-16'larının Ermenistan'ın savaş uçağını vurduğu iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk F-16'larının Ermenistan SU-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'Yİ SALDIRGANLIKLA SUÇLAMIŞTI

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye'yi Ermenistan'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatskanyan da, Dağlık Karabağ bölgesinden kilometrelerce ötede bulunan Ermenistan'ın Vardenis kentine gün içinde düzenlenen saldırının, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiği suçlamasını yöneltmişti.

Son Dakika: Ermenistan'ın 'Türkiye savaş uçağımızı düşürdü' iddiasına Ankara'dan yalanlama
Haber Yorumları (2)
STRATEJİK: Dış destekli pis amaçlarını gerçekleştirmeye çabalıyorlar. Yani Türkiye''yi de çatışmaların içine çekip bölgesel savaşa dönüştürmek. Bunun ardında Rusya, ABD, İsrail ve bazı AB ülkeleri de var ki hepsi de bizim karşımızda duracaklardır. Elimizdeki koz ne? Rusya gibi doğalgaz satıp, nükleer santral mi yapıyoruz? ABD kadar etkili teknoloji mi geliştirip kullanabiliyoruz? Yaptıklarımızla hepsine birden kafa mı tutacağız? Allah''ın bahşettiği zekayı efelenmek için değil, strateji için kullanabilmel
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YZG ATİLA: Vurmadık ama her an vurabiliriz
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