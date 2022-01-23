Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Son dakika: Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından iyice ayyuka çıkan siyasi çalkantılar bir türlü son bulmuyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan'da tarihi Dağlık Karabağ hezimetinin yankıları sürüyor. 45 yaşındaki eski bir gazeteci olan Paşinyan 2018'de barışçıl protesto gösterileri sonrası iktidara geldi. Paşinyan geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN İSTİFA ETTİ

Ermenistan'da bugün de dünya gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ARMEN SARKİSYAN KİMDİR?

Armen Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da doğdu. Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu. Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu. Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yaptı. Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi. Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi'nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan olmuştu.

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