Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı
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Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı

27.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:14

Son dakika: Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde şehrine düzenlediği roket saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve 3'üncü kez insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yine masum sivilleri hedef aldı.

BERDE'YE ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde şehrine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı. Saldırıda 2 yaşında bir kız çocuğu da yaşamını yitirdi.

"CAN KAYBI OLDUKÇA BÜYÜK"

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Barda bölgesinde sivilleri vurduğunu duyurdu. Hacıyev, "Ermenistan, Barda'da sivillere karşı Smerch füzesi kullandı. Misket silahlarının sivillere karşı kullanılması yasaktır. 2 yaşında kız bebek olmak üzere, 4 sivil hayatını kaybetti. 13 sivil yaralandı. Parça tesirli bombalar nedeniyle can kaybı oldukça büyük" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ İNSANİ ATEŞKESLERİ İHLAL ETTİLER

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

SON DURUM

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda.

Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı

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Haber Yorumları (12)
CAN AZERBEYCAN: aliyev tüm ateşkes şehitlerinden sorumludur
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: DOLAR 8. 18 GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYİN BİZE NE ERMENİSTANDAN AZENAYCANDAN İKİSİNİNDE CANI CEHHENEME ÜLKE BATIYOR EKONOMİ ÇÖKÜYOR TL ERİYOR.
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VATANSEVER: Azerbaycan neyin ateşkesini yapıyorsun her defa akıllanmadın mı sende vur
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