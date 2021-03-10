Son Dakika: Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı
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Son Dakika: Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı

10.03.2021 08:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:53

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet etmesinden sonra Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almış fakat bu isteği Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Paşinyan ikinci kez Gasparyan'ı görevden aldı.

Azerbaycan yenilgisinden sonra Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan uzun zamandır eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını, dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiğini belirterek Paşinyan'ı istifaya davet etmişti.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Paşinyan ordu tarafından istifaya çağrılmasından sonra "Bu bir darbe girişimidir" diyerek destekçilerini sokağa döktü ve büyük bir yürüyüş düzenledi. Paşinyan daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI REDDETTİ

Paşiyan'ın bu kararı ise cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

İKİNCİ KEZ GÖREVDEN ALDI

Reuters'ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ikinci defa Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını açıkladı.

Son Dakika: Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı
Haber Yorumları (2)
HARBİ KIZ: Alırsanız Müslümanların ahını Yaradan böyle kendi içinizden birilerini başına bela eder. . .
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