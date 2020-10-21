Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız

21.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:21

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Ermenistan ne yazık ki ne Rusya'dan ne de başka ülkelerden destek göremedi. Artık Rusya'dan ümidi kestim. Kendimizi savunacağız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.

2 KEZ İMZALANAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

İki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldikten sonra ateşkes kararı alınsa da, Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal etti ve sivilleri hedef aldı. Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermeni ordusu sahada, Başbakan Nikol Paşinyan ise diplomaside gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

400 KİŞİLİK TABURLARI İMHA EDİLMİŞTİ

Cephede Azerbaycan'a karşılık veremeyen Ermenistan, sivillere füzeli saldırılarda bulunuyor. Ermeni askerlerin cepheden kitleler halinde kaçtığı görüntüler ortaya çıkmışken öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullanmıştı.

DİPLOMATİK TEMAS BAŞLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından ise Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu. Putin'in iki ülke liderlerini aramasından sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorab Mnatsakanyan'ı aradığı aktarılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ Bölgesi'nde daha önce anlaşmaya varılan ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler için koşulların oluşturulması hususlarında acil konular tartışıldı" denildi.

Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız

İlgili Haberler

Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı
Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Ordumuz biraz geri çekildi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Ordumuz biraz geri çekildi
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için 'yas' paylaşımı
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Halil Sezai Serdar Ortaç
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Serdar Aziz Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Eylül Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 16:22:40. #1.14#
title