Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Ermenistan ne yazık ki ne Rusya'dan ne de başka ülkelerden destek göremedi. Artık Rusya'dan ümidi kestim. Kendimizi savunacağız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.

2 KEZ İMZALANAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

İki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldikten sonra ateşkes kararı alınsa da, Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal etti ve sivilleri hedef aldı. Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermeni ordusu sahada, Başbakan Nikol Paşinyan ise diplomaside gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

400 KİŞİLİK TABURLARI İMHA EDİLMİŞTİ

Cephede Azerbaycan'a karşılık veremeyen Ermenistan, sivillere füzeli saldırılarda bulunuyor. Ermeni askerlerin cepheden kitleler halinde kaçtığı görüntüler ortaya çıkmışken öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullanmıştı.

DİPLOMATİK TEMAS BAŞLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından ise Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu. Putin'in iki ülke liderlerini aramasından sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorab Mnatsakanyan'ı aradığı aktarılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ Bölgesi'nde daha önce anlaşmaya varılan ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler için koşulların oluşturulması hususlarında acil konular tartışıldı" denildi.