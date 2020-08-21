Son Dakika | Erenler'de 2. Etap konutlar satışa hazır
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Son Dakika | Erenler'de 2. Etap konutlar satışa hazır

Son dakika haberlerine göre Kentsel dönüşüm projesi hakkında basın toplantısı düzenleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2. etap konutların satışı için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Son Dakika | Erenler'de 2. Etap konutlar satışa hazır
21.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:15

Kentsel dönüşüm projesi hakkında basın toplantısı düzenleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2. etap konutların satışı için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erenler Belediyesi tarafından yapılmış olan 2. Etap konutlarının satışları hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen programa, Erenler Belediyesi Fevzi Kılıç başta olmak üzere Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Bu kapsamda başkan Kılıç, tamamlanan, devam eden ve hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi vererek basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Toplantının ardından Başkan Kılıç, basın mensupları ile beraber 2. Etap evlerini gezerek kendilerine bilgi verdi.

Toplantıda ilk olarak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erenler Belediyesi tarafından yapılan 2. Etap konutlarının satışları hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "2. Etap konutlarının satışı için Salı Günü ihaleye çıkıyoruz, ihalede kalan konutların satışlarına da her Salı günü encümende devam edeceğiz. Her dairenin kendisine ait bahçesinin olduğu sitemizde 24 adet 80 metrekare, 22 adet 125 metrekare, 12 adet 133 metrekare, 48 adet 177 metrekare ve 36 adet 192 metrekarelik daireler var. Fiyatlara baktığımız zaman her kesime hitap edebilecek rakamlar hakim. Şuan için en ucuz daire 130 bin liradan başlıyor. Ben şimdiden daire almayı düşünen vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, hayırlı bir şekilde oturmalarını diliyorum. Bahçesiyle, mimarisiyle, otuma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla gerçekten şehrimiz için örnek konutlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaların gerçekleştiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddemiz de uzun zamandır bir çalışma yapılmamıştı. Alt yapısından tutunda elektrik hatlarının yer altına alınması, ışıklandırması, tretuvarı ve asfaltı baştan sona yenilendi. Bununla birlikte Türbe ve Fatih Caddelerimizde de Alt Yapı, tretuvar ve asfalt çalışması tamamlandı. Topça da gerçekleşen ciddi bir çalışma sonrasında o bölgemiz son derece güzel bir görüntüye sahip oldu. Şimdi ekipler Topça ile Erenler Stadı arasında bulunan bölgede çalışıyor. Oraya vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde yararlanacağı bir otopark yapıyoruz. Küpçüler Mahallemizde 2065 Caddede başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan kısma geçtiğimiz hafta asfalt atıldı, inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

Başkan Kılıç son olarak, "Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ilçemize inşa edilmesi için Sağlık Bakanlığımıza yer teslim işlemini gerçekleştik. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başında ilçemizde eğitim gören 5 bin okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdik. Devamında dişlerinde sorun olan evlatlarımızın tedavilerine ücretsiz olarak belediye diş polikliniğimizde gerçekleştirdik. Yine belediyemizin ambulansı vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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