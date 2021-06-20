Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci
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Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci

Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 145 polis adayı için tören düzenlendi.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 145 polis adayı için tören düzenlendi.

26. dönem mezunlarını veren Ereğli POMEM'deki programa Konya Valisi Yardımcısı Ahmet Kurt, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Ereğli POMEM Müdürü Savaş İçen, Ereğli Belediye Başkanı Vekili Mehmet Arıcan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okuması ile başlayan programda dönem birincisi Diyar Dinç, eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ederek, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Ereğli POMEM Müdürü Savaş İçen yaptığı konuşmasında, 145 polis adayının emniyet teşkilatının saflarına katıldığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizde huzur ve güvenliğin, özgürlük ve demokrasinin sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

Konya Valisi Yardımcısı Ahmet Kurt ise eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından ilk 3'e giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından yemin töreni ve kep atma ile program sona erdi.

Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci
Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci
Son dakika! Ereğli'de polis adaylarının mezuniyet sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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