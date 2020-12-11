Son dakika: Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."
11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:37
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz.
Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik