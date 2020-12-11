Son dakika: Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."

11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:37
Son dakika: Erdoğan:

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz.

Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

İlgili Haberler

IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
Bakan Gül: 'FETÖ'cüler, PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde'
Bakan Gül: "FETÖ'cüler, PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde"
Son dakika haberi | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Neymar Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Erdoğan: "Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:36:41. #1.14#
title