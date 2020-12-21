Son Dakika | Erdoğan'ın koronavirüsten ölen yeğeni ile ilgili taziye mesajları yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitterdan yayımladığı taziye mesajında "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı