Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son dakika! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'nin laiklik ilkesiyle ters düştüğü gerekçesiyle Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar alması büyük tepki çekti. Yaşanan gelişmeyle ilgili Cuma namazı çıkışında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi ve bu yanlıştan süratle dönmesi lazım. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. Dönmezse bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır" dedi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

KUR'AN KURSU FAALİYETLERİ DURDURULDU

HİZMET-SEN'in açtığı davanın ardından Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.

ERDOĞAN'DAN KARARA TEPKİ: LAİKLİK ANLAYIŞI ONLARIN ANLADIĞI GİBİ DEĞİLDİR

Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'taki Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmalarına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu ve bu konuyu görüşeceğini söyleyen Erdoğan, AYM Başkanı'nın yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi;

"Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'deki uygulaması neyse onu da öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde, KKTC'de inanç özgürlüğü konusunda oradaki yavrularımızın Kuran eğitimi konusunda engel teşkil etmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'de din eğitimi-öğretimi bu tür şeyler çözülmüştür. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. KKTC bir Fransa değildir. KKTC, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmezse bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır. Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey ile görüşmek suretiyle gerekli adımların atılmasını bildirecektir."

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan 'laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz"