Son Dakika! Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili açıklama: Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar
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Son Dakika! Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili açıklama: Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar

24.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:25

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e gelen HDP'li vekillerin fezlekeleriyle ilgili olarak, "Süreç neyse aynen işleyecek. Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, vekiller hakkında "şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edildiği" ifade edilmişti.

ŞENTOP: FEZLEKE MECLİS'E GELDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bugün konuya ilişkin, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

"SÜREÇ NEYSE İŞLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir, eller kalkar." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili açıklama: Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar

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