Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz

Son dakika! MHP lideri Bahçeli'nin CHP liderini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savunması, "Cumhur İttifakı çatırdıyor mu?" söylentilerini de beraberinde getirmişti. Erdoğan, konuyla ilgili olarak bugün iddiaların önünü keserek "Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit içerikli mektup yazıp sosyal medya hesabından yayınladı. "Akıllı ol" sözleri ile tehdit edilen Kılıçdaroğlu ise Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAHÇELİ, ÇAKICI'YI SAVUNMUŞTU

Çakıcı'yı, 'dava arkadaşım' diye niteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise CHP liderine sert çıkmış; "Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" ifadelerini kullanmıştı.

"İTTİFAKIN GİDİŞATINDAN MEMNUNUZ"

Gündemi meşgul eden "tehdit" polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği ise merak edilmişti. Bahçeli'nin Çakıcı'yı savunması, "Cumhur İttifakı çatırdıyor mu?" söylentilerini de beraberinde getirmişti. Erdoğan, bugünkü il kongresi bağlantısında "Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"MAHKEMELER GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise dünkü açıklamasında, "Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki süreç ilerliyor. Türkiye'de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. O sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaktır. Sn. Bahçeli'nin Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey. Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması gerekir" sözlerine yer vermişti.