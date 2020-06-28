Son dakika! Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü
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Son dakika! Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü

Son dakika güncel haberine göre Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan olan engelli gençler, belediye ekiplerinin desteği ile sınava girecekleri merkeze taşındı.

28.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:47

Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü

MERSİN - Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan olan engelli gençler, belediye ekiplerinin desteği ile sınava girecekleri merkeze taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'engelli transfer araçları" ile kentteki engelli bireyleri üniversite hayallerine de taşındı. Bunlardan biri de eczacılık bölümünü kazanma hayali kuran 27 yaşındaki Cafer Sadık Güllü oldu. Doğuştan serebral palsi hastası olan Güllü, 5 yaşındayken bir ameliyat geçirdi. Yürüyebilmesi, ameliyat sonrası tedaviyi tamamlayabilmesine bağlıydı. Ancak o süreçte anne ve babasının ayrılması, tedavisini tamamlayabilmesine engel oldu. Senelerce tekerlekli sandalye üstünde bir yaşam sürdüren Güllü, özel bir engelli bakım merkezinde kalıyor. Yarıda bıraktığı liseyi açıktan tamamlayan Güllü, bu sene ilk kez üniversite sınavına girdi.

Hayalleri için 27 yaşında kolları sıvadı

Güllü, iki gün boyunca sınava gireceği Mersin Üniversitesi'ne ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesine, 'engelli transfer aracı' için başvuruda bulunan Güllü'nün talebi hızlıca karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güllü'yü yaşadığı bakım merkezinin kapısından alarak okula ulaştırdı.

"Mersin Üniversitesi'nde eczacılık okumak istiyorum"

Cafer Sadık Güllü, hedefinin Mersin Üniversitesi'nde eczacılık bölümü olduğunu belirtti. Hayallerine giden yolda Büyükşehir Belediyesinin kendisine büyük destek sağladığını kaydeden Güllü, "Sınav için normalde çok stresli olacağımı düşünüyordum ama bende bir stres oluşturmadı. Diğer gençler gibi hayatımı buna bağlamadığım için olabilir. Benim en büyük hedefim eczacılık fakültesi okumak. Ben üniversite sınavına girmeden önce buraya gelip fakülteleri gezdim. Bizim böyle şeyleri planlarken fiziki durumu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mersin Üniversitesi'nde eczacılık okumak istiyorum. Aslında hafta sonu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bu talebimin sıkıntı olacağını, gelemeyeceklerini düşünmüştüm. Tam tersi istediğim saatte yanımda bulunabildiler. Sıkıntı yaşamadım. Bu hizmetin daha da genişletilmesini ve yaygınlaştırılmasını rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nde amir Nurhan Kösel, Güllü'ye üniversite sınavına gidiş sürecinde refakat etti. 'Engelsiz transfer aracı' hizmetinin engelli bireylerin rahat hareket sağlamalarına önemli bir katkı sunduğunu belirten Kösel, "Engelli bireyler bizi bir gün önce arıyor. Biz zaten bu talepleri hemen karşılıyoruz. Cafer kardeşimiz de çok memnun oldu" diye konuştu.

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Son dakika! Engelli genç YKS'ye belediye ekiplerince götürüldü

Kaynak: İHA

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