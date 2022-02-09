Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Afyonkarahisar'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TEİAŞ'ın Afyonkarahisar'a 5 ana trafo merkezi yapacağını belirtti.

Tancan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendilerine kentteki elektrik konusunda iletilen talepler olduğunu söyledi.

Dağıtım şirketinin Afyonkarahisar'daki faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldıklarını dile getiren Tancan, şöyle konuştu:

"TEİAŞ'ın bölgeye yapması gereken 5 trafo merkezi var. Bu trafo merkezleri ana trafo merkezi olarak geçiyor. Burada yapılması gereken işlerle birlikte, bölgede ihtiyaç duyulan 5 trafo merkezini yerinde görmüş olduk. Bu trafo merkezlerinin hepsinin de yapılması gerekiyor. Kaliteli hizmet sunma adına bu trafo merkezlerinin 2'si ihale edilmek üzere hazırlandı. Kamulaştırması yapıldı ve ilanına çıkılacak. Diğerlerinin de trafo yerinin belirlenmesi ile alakalı bir süreci takip ediyoruz."

Tancan, dağıtım şirketinin trafo merkezinden aldığı enerjiyi evlere ve işyerlerine dağıttığını belirtti.

İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da Afyonkarahisar'ın ihtiyaçları konusunda verdikleri destekler için Tancan'a teşekkür etti.

Tancan'ın ziyaretine, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü Cafer Demir, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve partililer katıldı.