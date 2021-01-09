Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı

Son dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağının kalkıştan 4 dakika sonra ciddi bir irtifa kaybı yaşadığı ve kısa süre sonra da kule ile irtibatının kesildiği öğrenildi. Ekipler, 59 kişinin bulunduğu kaybolan uçağı bulmak için çalışma başlattı.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi. Havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından ise 59 kişinin yer aldığı uçaktan gelen veri akışı kesildi.

CAKARTA'DAN HAVALANMIŞ

Yerel medyanın aktardığına göre uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sriwijaya Havayolları, kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

2018'DE DENİZE DÜŞEN UÇAKTA 189 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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