Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin tedavisi sürüyor
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Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin tedavisi sürüyor

Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin tedavisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Çulcu'nun taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Hakkari'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine çevik kuvvetten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere, dün öğle saatlerinde polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, dün akşam Hakkari Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlandı. 

TEDAVİ SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun ise Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Çulcu'nun taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin tedavisi sürüyor
Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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