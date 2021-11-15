Son dakika: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit emniyet müdürü Alemdar'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Son dakika gündem haberi... Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına, darbecilerin kontrolündeki F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit düşen Meriç Alemdar'ın annesi Macide Alemdar'ın cenaze törenine katıldı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına, darbecilerin kontrolündeki F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit düşen Meriç Alemdar'ın annesi Macide Alemdar'ın cenaze törenine katıldı.
Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat eden Alemdar için Gölbaşı Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve üst düzey emniyet yetkililerinin de katıldığı namazın ardından Alemdar'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehidin, İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan ağabeyi Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar ise Çin'de bulunduğu için annesinin cenazesine katılamadı.
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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri