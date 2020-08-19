Son Dakika | Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame
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Son Dakika | Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame

Son dakika gündem haberine göre Emirgan'da 16 Ağustos'ta işaret fişeği ile yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı.

19.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:47

Emirgan'da 16 Ağustos'ta işaret fişeği ile yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. Savcılık makamı, şüphelinin 'olası kasıtla yangın çıkarma' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Emirgan Korusu'nda yaktığı işaret fişeği ile yangın çıkaran Vahap Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emirgan'da 16 Ağustos tarihinde arkadaşları ile birlikte alkollü olduğu belirtilen şüpheli Vahap Ç.'nin gece yanında bulunan işaret fişeğini ateşlediği aktarıldı. Fişeğin Emirgan Korusu içerisinde parka düşerek yangına neden olduğu kaydedildi.

"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM, ÇOK PİŞMANIM"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Vahap Ç., evinin kömürlüğünde meşale bulduğunu söyleyerek, "Meşalenin kullanma tarihi çoktan geçmişti. Biraz da alkollüydüm. Meşaleyi yanıma alarak arkadaşlarımın yanına gittim. İstinye sahilde tersanenin üst taraflarında oturuyorduk. Meşalenin altında ip vardı, çektim. Fırlayan şey kırmızı renkli bir ışıktı. 30-40 saniye boyunca havada bir ışık yandı ve kayboldu. Ben ormanlık alanın yandığını bilmiyordum, haberim yoktu. Daha sonra biz oturmaya devam ettik. Herhangi bir eğlence amacı ile meşaleyi yanıma almadım. Ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama işaret fişeğiymiş. Çok pişmanım, olayın böyle olacağını tahmin edemedim. İsteyerek yapmadım, yangın çıkacağını da hiç düşünemedim" dedi.

İddianamede şüphelinin hem koruluk alan hem de yerleşik ikametler olduğu halde işaret fişeği fırlattığı belirtilerek, eylemi neticesinde çevrede bulunan kişilerin hayatının ve sağlığının tehlikeye atıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İddianame şüpheli Vahap Ç.'nin 'olası kasıtla yangın çıkarma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(İHA)

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Son Dakika | Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame

Kaynak: İHA

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