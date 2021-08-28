Son dakika... Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı Açıklaması
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Son dakika... Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı Açıklaması

Son dakika... Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika... Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı Açıklaması - Haberler
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