Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
Gelen son dakika haberine göre CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİElazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından...
CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ
Elazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından alınarak memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.Kazada, yaralanan 12 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli