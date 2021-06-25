Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİElazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından...