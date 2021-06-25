Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)

Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİElazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından...

CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Elazığ'da, Kars'a düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada ölen Fatma Altuntaş (21), Seda Biricik (28) ve Şükrü Cerit'in (59) cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından aileleri tarafından alınarak memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.Kazada, yaralanan 12 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.


Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tolga Yüce Tuğba Coşkun Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:02:26. #1.14#

title