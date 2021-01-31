Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Birgün gazetesinin internet sitesi ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan '22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti' başlıklı haber üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

"MOBBİNG İDDİLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya'nın intiharının kendilerini derinden üzdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak acı olayın, Birgün gazetesi ve bazı sosyal medya platformlarında iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği'nde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memuru Halil Akkaya'nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETMİŞTİ

30 Ocak saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan, Göktürk Yolu'nda, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Halil Akkaya ormanlık alanda beylik tabancası ile intihar etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı