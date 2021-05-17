Son dakika haberleri | Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi
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Son dakika haberleri | Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi

Son dakika haberleri | Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri Kontrol ekiplerine kıyıdan tüfekle taciz ateşi açıldı.

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri Kontrol ekiplerine kıyıdan tüfekle taciz ateşi açıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler önceki gün Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü yakınlarında göle atılmış vaziyette sahipsiz uzatma ağı olduğunu tespit etti. Ağı çekmek için harekete geçen ekiplere kıyı şeridinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taciz ateşi açıldı. Ekipler, yaşadıklarını cep telefonu ile kaydetti.

Taciz ateşinin ardından ekipler, Senirkent ilçesi Jandarma Komutanlığına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edenleri tespit edemedi.

Gölde yapılan denetimde toplam bin 500 metre uzatma ağına el konulurken, ağda bulunan canlı balıklar göle bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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