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Son dakika... Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi Kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddia edilmişti Eğirdir Gölü kıyısındaki kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddialarının ardından Eğirdir Belediyesi, atık...

Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi

Kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddia edilmişti

ISPARTA - Eğirdir Gölü kıyısındaki kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddialarının ardından Eğirdir Belediyesi, atık su terfi istasyonunun plaj tarafındaki derin deşarj boru sistemini iptal etti. TTKD Bilim Danışmanı Erol Kesici, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim DanışmanıErol Kesici, 10 Eylül'de Eğirdir Gölü'ndeki Altınkum plajında kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığı iddia ederek, yaşanan manzarayı görüntülemişti. Bu iddianın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyenin kendilerine aktardığına göre, terfi istasyonunda 15-20 dakikalık bir arıza meydana geldiğini, yapılan denetimlerde gölde herhangi bir kirlilik olmadığı ve göle doğrudan atık deşarjının yaşanmadığının tespit edildiğini açıklamıştı. Müdürlükten dün yapılan açıklamada, 14 Eylül'de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gölden alınan numunenin yönetmeliğe uygun olduğu bildirilmişti.

Sistem kullanılamaz hale getirildi

Bu gelişmelerin ardından Eğirdir Belediyesi, Altınkum plajı yanındaki 2 mahallenin kanalizasyon atıklarının toplandığı terfi istasyonuna ait derin deşarj sisteminin plajdaki boru sistemini iptal etti. Ekipler, dozerle kazdıkları topraktan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boruyu çıkartarak, sistemi kullanılamaz hale getirdi.

"Yetkililere teşekkür ederim"

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, terfi istasyonunun iptal edilen boru sistemini görüntüleyerek, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Kesici, "Temennimiz bu borunun tamamen iptal edilesi, sergilenmesi ve halka duyurulmasıdır. Yetkililere bu borunun iptal edilmesiyle ilgili girişimlerinden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. 30 yılı aşkın süredir çok ilkel olan, insanın yaşamına kasteden ve katil borular olarak adlandırılan boruların yerlerinin tespit edilmesi ve iptal edilmesi çok önemlidir" dedi.

Son dakika... Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi

Son dakika... Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi

Son dakika... Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi

Son dakika... Eğirdir Gölü kenarındaki terfi istasyonunun deşarj boru sistemi iptal edildi
İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Son Dakika Haberleri
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