Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

15.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:42

Son dakika: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ HERHANGİ BİR İHBAR YOK

Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Seferihisar açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.9 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
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