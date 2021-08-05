Son dakika! Edirne'den yangında zarar gören bölgelere kuru gıda ve saman gönderildi
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Son dakika! Edirne'den yangında zarar gören bölgelere kuru gıda ve saman gönderildi

Son dakika! Edirne'den yangında zarar gören bölgelere kuru gıda ve saman gönderildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Edirne'de yardımseverler tarafından toplanan birer kamyon kuru gıda ve saman, orman yangınlarında zarar gören Manavgat ve Marmaris'e gönderildi.

Edirne'de yardımseverler tarafından toplanan birer kamyon kuru gıda ve saman, orman yangınlarında zarar gören Manavgat ve Marmaris'e gönderildi.

Bir El Bin Nefes Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan erzak ve samanlar Uzunköprü Belediyesi ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunun destekleriyle yangından zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, yangın nedeniyle zarar gören bölgelerdeki vatandaşlara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yardımların gönderilmesi için kendilerine araç sağlayan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'a da teşekkür eden Islattı, şunları kaydetti:

"Ayrıca kendi arasında organize olarak afet bölgelerine 1,5 ton pirinç alarak destek olan Açık Ceza İnfaz Kurumunun koca yürekli tüm personeline teşekkür ediyoruz. Yangından etkilenen sokak canlarımız için ilaç ve mama desteğinde bulunan Ankavet'in güler yüzlü personeline, bölgedeki insanlarımızın erzak ihtiyacı için erzak kolileri hazırlayan Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyelerine, saman ihtiyacımızın tümünü karşılayan Oğulpaşa köylülerine teşekkür ediyoruz. Yağmurca köyünün gönlü zengin insanlarına, evindeki makarnayı, bulguru, elindeki ilacı paylaşan tüm Edirne halkına, bizlere güvenerek insan ve hayvan ayrımı olmaksızın destek olan herkese sonsuz teşekkürler."

Son dakika! Edirne'den yangında zarar gören bölgelere kuru gıda ve saman gönderildi
Son dakika! Edirne'den yangında zarar gören bölgelere kuru gıda ve saman gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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