Son Dakika: Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce öldürülen vatandaşımız nedeniyle Yunanistan'a nota verildi
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Son Dakika: Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce öldürülen vatandaşımız nedeniyle Yunanistan'a nota verildi

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Son dakika: Edirne'de kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa giden iki kişi, Yunanistan sınırındaki sivil giyimli kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Mehmet Durgun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise köye dönüp yetkililere haber verdi. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden vatandaş nedeniyle Yunanistan'a nota verdi.

Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde, iddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti.

YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada saat 19.00 sıralarında Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

BÜYÜKELÇİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'dan ateş açılması sonucu Edirne'de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Son Dakika: Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce öldürülen vatandaşımız nedeniyle Yunanistan'a nota verildi
Haber Yorumları (4)
ÇINAR SARAÇ: Müzik notasıdır , sınırlarını ihlal edersen adamlarda vurur tabi ,
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BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ: Müzik notasımı verilmiş
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İNOZ İNOZ: NATO müttefiği başka bir müttefiğin vatandaşını öldürmüştür. Savaş sebebidir.
Cevap Yaz 3 27 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce öldürülen vatandaşımız nedeniyle Yunanistan'a nota verildi - Haberler
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