Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika: Ankara'da 7 Ağustos günü arkasında bıraktığı mektupta 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını yazan Eda Nur'un bahsettiği kişilerden Yusuf G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çankaya'da 7 Ağustos günü intihar eden ve arkasında bıraktığı notta 2 kişinin saldırısına uğradığını yazan Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın ifadesinde adını geçirdiği isimlerde Yusuf G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Şüpheli Yusuf G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

15'NCİ KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN ATLADI

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki 15'inci kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti. Yakın arkadaşı S.F., Eda Nur Kaplan'ın kendisine kimsenin inanmayacağını söylediğini aktardı.

"YARI BAYGINDIM ENGEL OLAMADIM"

Eda Nur, olayla ilgili polise verdiği ifade de yarı baygın olduğu için şahıslara karşı koyamadığını söyledi. İfadesinde 31 Temmuz 01.30 sıralarında otele girdiklerini belirten Eda Nur, "Otelin giriş katında bulunan bir odaya gittik. Odaya girer girmez Yusuf bana hiç bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benim rızam olmadan benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok fazla tepki gösteremedim. Ardından Yusuf üstünü giyinerek 'kredi kartını unutmuşum alıp geleceğim' diyerek odadan ayrıldı. Sonra ben uyuyakalmışım. 1 saat sonra Tayfur odaya girmiş, benim haberim yoktu" dedi.

"GÜCÜMÜ TOPLAYARAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

İfadesine devam eden Eda Nur, "Bir anda rızam ve isteğim olmadan benimle ilişkiye girmeye çalışıyordu. Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Bir şey yapmıyorum' diyerek 'ilişkiye devam etti'. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, sadece kendimi kasabildim. Daha sonra bana kendi telefonunu vererek 'al ablanı ara, taksiye bin ve git' dedi. Bende kendi telefonumu yanıma almamıştım, telefonum çantanın içinde ablamın yanında bulunuyordu. Bunun üzerine ablamı arayıp eve geleceğimi söyledim. Beni taksiye bindirdi ve 05.00 sıralarında evime döndüm. Sonra ablama anlattım ve şikayetçi olduk" sözlerini kullandı.