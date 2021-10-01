E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden 5 araç sürücüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 5 araç kaza yaptı. Yol üzerinde ilerleyen 34 BK 0499 plakalı kamyon kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 DIH 385 plakalı tıra çarptı. Kaza yerinin 20 metre ilerisinde bir başka kazada 34 LTR 104 plakalı midibüs sürüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından savrularak yan yattı. Öte yandan otoyol üzerinde meydana gelen kazaları gören bir sürücünün durmak için yaptığı ani fren yaptığı otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.

5 otomobil zarar gördü, 2 kişi yaralandı

Yağış nedeniyle aynı mevkiide meydana gelen 3 kazada toplamda 5 araç zarar görürken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazalar nedeniyle otoyolda oluşan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. - İSTANBUL