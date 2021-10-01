E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden 5 araç sürücüsü kazaya karıştı.

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden 5 araç sürücüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 5 araç kaza yaptı. Yol üzerinde ilerleyen 34 BK 0499 plakalı kamyon kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 DIH 385 plakalı tıra çarptı. Kaza yerinin 20 metre ilerisinde bir başka kazada 34 LTR 104 plakalı midibüs sürüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından savrularak yan yattı. Öte yandan otoyol üzerinde meydana gelen kazaları gören bir sürücünün durmak için yaptığı ani fren yaptığı otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.

5 otomobil zarar gördü, 2 kişi yaralandı

Yağış nedeniyle aynı mevkiide meydana gelen 3 kazada toplamda 5 araç zarar görürken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazalar nedeniyle otoyolda oluşan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. - İSTANBUL

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı

Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı

 Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

 Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aziz Sancar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Alex Teixeira Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: E-5 Karayolu'nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 08:45:44. #1.12#