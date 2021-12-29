Son dakika: Düzce'de kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Yusuf Altun için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Doğanlar köyünde öğle saatlerinde bir arkadaşı ile oynamak için evden çıkan Altun, akşam eve gelmeyince ailesi aramaya başladı.

Beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, Afad, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye geldi.

Küçük çocuğun yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde aranmasına başlandı.

Arama çalışmalarına Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.