Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
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Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi

19.03.2021 04:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 04:08
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacada kaza yapınca yakalandı.

ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacada kaza yapınca yakalandı. Otomobildeki alkollü 3 kişinin de sürücünün kendisi olduğunu iddia etmesi üzerine, polis, hepsine ceza kesti.

Zonguldak Kozlu Sahili'nden kent merkezine doğru gece saatlerinde seyir halinde olan 67 ABT 266 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, Ankara kara yolunda ters şeride girerek bir süre ilerledikten sonra mahalle aralarına saptı. Polis ekipleri, otomobili durdurmak için havaya ateş açarken, yaklaşık 40 kilometre boyunca kaçan otomobilin sürücüsü, Elvanpazarcık beldesinde  virajı alamayarak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından kaza yapması sonucu yakalanan otomobildeki Yasin G., Okan D. ve Erhan A.'nın tedavileri için olay yerine ambulans çağrıldı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLEMEDİ, HEPSİNE CEZA KESİLDİKazanın ardından hemen otomobilden inen 3 gencin, alkollü oldukları görüldü. Polis ekiplerinin sorularına aynı yanıtları vererek sürücü olduğunu iddia eden gençlerin üçüne de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Hafif yaralanan 3 genç, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi
Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN

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