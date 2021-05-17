Son dakika dünya: WP: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika dünya: WP: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı

Son dakika dünya: WP: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler: ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını ileri sürdü.

ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını ileri sürdü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazetenin haberine göre,  5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete,söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 198'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının başından bu yana 58'i çocuk, 35'i kadın olmak üzere 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 1300 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye toplamda 1450 bombardıman ve hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.


Son dakika dünya: WP: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanık olması araştırmacıları rahatsız etti
Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanık olması araştırmacıları rahatsız etti
İsrail-Filistin: Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?
İsrail-Filistin: Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Sergey Lavrov Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika dünya: WP: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:50:15. #1.14#

title