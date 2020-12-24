Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları
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Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları

24.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:09

Çin aşısıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen ilk sonuçları Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirten Ünal, "Ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın pazarı pazartesi bağlayan gece yola çıkıp Türkiye'ye geleceği açıklanan koronavirüs aşısıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle: "Çin'in SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir. Yüzde 95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun yüzde 50 olmasını yeterli görüyor. Toplam aşı yetkinliği yüzde 91,25 olarak hesaplanmıştır. Yüzde 91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır."

"HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

"Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor."

Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları

"BU SONUÇLAR AŞIYLA İLGİLİ DÜNYADA AÇIKLANAN İLK VERİLER"

"Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Dolayısıyla Çin, devlet olarak bu datalarımızı kullanıyor olmuş olacak. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Önümüzdeki günlerde bu tabloyu daha net söyleme imkanımız olur. Güvenlik oranı yüzde 50'nin üstünde olduğu için kullanabilir olduğumuzu söyleyebiliriz."

Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları
Haber Yorumları (5)
ADINIZI YAZIN: DÜNYA BİZİ KISKANIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :)))))))))))))
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LOYLOYLOYLOY: Biz dünyada hep birinci sırada yer alıyoruz bu yalanda birinci sırada yer alır yeterin artık insanları kandırmayın
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ENİS: BİLİM KURULU ÜYESİ VE AŞIDAN SORUMLU PROF. DR SERHAT ÜNAL ''AŞIMIZ SON DERECE GÜVENLİ''DESE, HADİ''TAMAM''DİYELİM. DEDİĞİNE BAKIN:AŞIMIZ GÜVENLİ GÖRÜNÜYOR''. . . . . YANİ TÜRKÇE MEALİ''NEREYE ÇEKERSEN ÇEK''. . DİYELİM ETKİSİ OLMADI, YAN ETKİLERİ ÇIKTI, İNSANLARA ZARAR VERDİ. NE DİYECEKLER?''BİZ KESİN ÇÖZÜM DİYE BİR ŞEYİ ZATEN SÖYLEMEDİK''. . . TOPLUMA BÖYLE İKİRCİKLİ BEYANLARDA BULUNURSANIZ DAHA DA PANİKLETİRSİNİZ. NET OLUN NET. AŞININ GELİŞ TARİHİNİ BİLE NETLEŞTİREMEDİNİZ. HEM SONRA NEDEN ÇİN AŞISI?UCUZ DİYE Mİ
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