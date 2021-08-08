Düğün dönüşü kaza 6 yaralı

Malatya'da katıldıkları düğünden Kütahya'ya dönen aile Sivas'ta trafik kazası geçirdi, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da katıldıkları düğünden Kütahya'ya dönen aile Sivas'ta trafik kazası geçirdi, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya-Kaysere Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Malatya'da katıldıkları düğünden ayrılıp Kütahya'ya dönen aileyi taşıyan O.A. yönetimindeki 59 AG 447 plakalı Mercedes marka minibüs, kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü O.A.(42) ve yolcular: İ.Ö. (50), M.Ö.(45), N.Ö.(70), F.Ö.(35.) ve İ.E.Ö.(10) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Yasin Kayacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı