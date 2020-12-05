Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı
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Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:17

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova'da sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova'da sokaklar boş kaldı.

Yalova'da vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyuyor. Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra meydan, park ve bahçeler boş kaldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri de şehirdeki bir çok uygulama noktasında denetimler gerçekleştiriyor.

Polis ekipleri kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem uygularken sokağa çıkan kişilerin izin belgelerini inceliyor.

Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı
Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı
Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı
Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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