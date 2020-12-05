Son dakika: Drone - Sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova'da sokaklar boş kaldı.

Yalova'da vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyuyor. Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra meydan, park ve bahçeler boş kaldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri de şehirdeki bir çok uygulama noktasında denetimler gerçekleştiriyor.

Polis ekipleri kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem uygularken sokağa çıkan kişilerin izin belgelerini inceliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan