Domaniç'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA, Serdar Yiğit - Güncel
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Recep Şahin (55) yönetiminde ki 41 GH 575 plakalı otomobil Domaniç-İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde, Yavuz Dursun'un (37) kullandığı 34 DZK 637 plakalı otomobil kar nedeniyle kayarak çarpıştı.
Kazada, yaralanan 34 DZK 637 plakalı otomobildeki Alperen Civek (21) 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.