Son Dakika | Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Son Dakika | Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika habere göre Giresun'un Doğankent ilçesinde sel nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşan esnaf, temizlik çalışmalarını sürdürürken 22 Ağustos tarihindeki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

26.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:15

Giresun'un Doğankent ilçesinde sel nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşan esnaf, temizlik çalışmalarını sürdürürken 22 Ağustos tarihindeki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, iş makineleriyle kaldırılırken esnaf da iş yerlerinde temiz çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Mahallesi'ndeki ana caddede terzi dükkanı bulunan Emin Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki cumartesi gecesi yağış nedeniyle oluşan selin kendi iş yerine de zarar verdiğini söyledi.

Yağşi, büyük bir felaket atlattıklarını ifade ederek, "O akşam buradaydım. Gök delindi sanki. İş yerime de su girdi. Takdiriilahi. Çok büyük felaket atlattık." dedi.

Enver Öztürk ise yağışın sonrası büyük bir heyelanın oluştuğunu, iş yerlerinin suyun içerisinde kaldığını aktardı.

Öte yandan, 22 Ağustos tarihinde ilçede etkili olan yağış sonucu oluşan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ilçenin ana caddesinde akan sel suları ve sürüklenen eşyalar kadraja giriyor.

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Son Dakika | Doğankent'teki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: AA

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