Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi - Haberler
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Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 gün önce 2 katlı bir müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından dolayı meydana geldiği düşünülen patlamada ağır yaralanan 2 yaşındaki Faruk Furkan Ö.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - - Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 gün önce 2 katlı bir müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından dolayı meydana geldiği düşünülen patlamada ağır yaralanan 2 yaşındaki Faruk Furkan Ö., kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

İlçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Fatih 10. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanan ev harabeye dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derecede yanıklar oluşan İsmail Ö. ve Faruk Furkan Ö. ağır yaralanırken, Sümeyye Ö. (7), anne Zeynep Ö., babaanne Türkan Ö. ve dede İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Yangında ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 5 gündür tedavisi devam eden 2 yaşındaki Faruk Furkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi memleketi Başakpınar'da öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi
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Haber: Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi - Haberler
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